Генеральный план развития Беэр-Шевы: строительство тысяч квартир и новой больницы

Окружная комиссия по планированию и застройке Южного округа предварительно утвердила генеральный план развития Беэр-Шевы.

Согласно плану, к 2030 году в городе построят примерно 13 тысяч новых квартир, а численность его населения, на сегодняшний день составляющая немногим более 200 тысяч человек, вырастет до 340 тысяч человек, сообщает газета "Глобс".

Помимо жилья, план предусматривает строительство офисных и промышленных зданий общей площадью 4 миллиона квадратных метров. В восточной части Беэр-Шевы, рядом с трассой номер 40, будет построена новая больница.

На нынешнем этапе план представляется общественности для ознакомления. После обсуждения возражений против плана, если таковые поступят, и, в случае надобности, внесения в него некоторых изменений, он должен быть утвержден окончательно.

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