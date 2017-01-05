5 января 2017 г.
последняя новость: 18:45
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Недвижимость

Мэрия Тель-Авива намерена построить "дома-кибуцы" для молодежи

время публикации: 18:23 | последнее обновление: 18:42 блог версия для печати фото
Мэрия Тель-Авива намерена построить "дома-кибуцы" для молодежи

По информации 2-го канала израильского телевидения, на следующей неделе мэрия Тель-Авива объявит конкурс на проектирование жилых комплексов нового поколения, предназначенных для молодежи.

В репортаже говорилось, что Тель-Авив намерен позаимствовать идею жилых домов с помещениями общего пользования у Сингапура. Речь идет о жилых комплексах с совсем небольшими квартирами, в которых кухня, столовая игровые комнаты и площадки, а также бытовые помещения, например, прачечные и комнаты для работы, предназначены для совместного пользования всеми жильцами. 2-й канал сравнил подобные дома с существующими в Израиле кибуцами.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи уверен в том, что проект будет пользоваться популярностью у молодых семей, которые хотели бы жить в Тель-Авиве.

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