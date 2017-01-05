5 января 2017 г.
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Недвижимость

Подписано соглашение о ввозе в Израиль 20 тысяч строительных рабочих из Китая

время публикации: 04:54 | последнее обновление: 05:06 блог версия для печати фото
Подписано соглашение о ввозе в Израиль 20 тысяч строительных рабочих из Китая

Делегация израильского правительства, находящаяся с визитом в Китае, в среду, 4 января, подписала соглашение о ввозе в Израиль китайских строительных рабочих, сообщает газета "Глобс".

В соответствии с соглашением, из Китая прибудут 20 тысяч строителей. Первые 6 тысяч из них приступят к работе в Израиле уже в течение ближайших шести месяцев.

Напомним, в июне 2016 года власти Израиля и Украины подписали рамочный договор, регулирующий вопросы найма украинских строительных рабочих для работы в Израиле.

Документ, подписанный министром иностранных дел Украины Павло Климкиным и послом Израиля в Киеве Эли Белоцерковским, позволяет израильским строительным компаниям нанять на Украине до 15 тысяч работников.

В октябре минувшего года министерство строительства объявило имена шести иностранных компаний, которые получат лицензию на работу в Израиле для строительства жилья.

Победителями тендера, в котором участвовали 50 компаний из различных стран мира, стали пять китайских и одна португальская компании. Они получат право на работу в Израиле в течение 5 лет с возможностью продления еще на три года. Компании смогут привезти в Израиль своих строителей и специалистов (до тысячи человек каждая).

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Четверг, 5 января 2017 г.
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