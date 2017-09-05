Названы страны с самой высокой совокупной стоимостью недвижимости. Россия – в ТОП-10

Международная риелторская компания Savills составила рейтинг стран мира с самой высокой совокупной стоимостью недвижимости.

Первое место в списке занял Китай, где этот показатель составил 42,7 трлн долларов. На втором месте США с результатом 42,1 трлн долларов. На третьем – Япония (12,3 трлн долларов), сообщает NEWSru.com.

В ТОП-5 вошли также Великобритания и Индия, а в первую десятку – Германия, Франция, Бразилия, Италия и Россия.

По оценке экспертов компании, совокупная стоимость всей жилой и коммерческой недвижимости мира на сегодняшний день составляет порядка 200 трлн долларов. На жилье приходится 84% от этой суммы (168,5 трлн долларов).

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