Суд признал "надуманными" претензии собственницы квартиры к арендаторам

Собственница квартиры после выезда арендаторов попыталась воспользоваться их гарантийным чеком для ремонта квартиры. Суд отклонил иск к арендаторам, обязав собственницу оплатить еще и судебные издержки.

О конфликте между собственницей недвижимости и ее арендаторами рассказал 5 сентября сайт "Мако".

Предыстория такова: в 2015 году супружеская пара арендовала квартиру в центре страны. Во время подписания договора об аренде супруги вместе со своими поручителями подписали гарантийный чек на сумму 30.000 шекелей, на случай, если во время их проживания будет причинен существенный ущерб квартире.

Спустя год, после окончания договора, супруги выехали из квартиры. Владелица, обвинив жильцов в том, что они: поцарапали пол и джакузи, оставили трещины в стенах и сломали жалюзи на кухне, а также после себя не покрасили стены, - обратилась к судебным исполнителям с требованием взыскать из выданного ей гарантийного чека 16.679 шекелей на ремонт. Кроме того, она потребовала от предыдущих жильцов возместить ей ущерб за невозможность сдать квартиру во время ремонта.

После того, как арендаторы отказались оплатить ремонт, их дело было передано в мировой суд Тель-Авива.

Арендаторы представили суду заключение нанятого ими оценщика недвижимости, который пришел к выводу, что без информации о том, в каком состоянии находилась квартира в момент ее сдачи, можно предположить, что речь идет "об естественном износе квартиры в ходе ее эксплуатации".

Сайт "Мако" сообщает, что суд занял сторону арендодателей, отклонив все претензии арендодатора. Также суд отклонил утверждение хозяйки квартиры, что жильцы должны были после себя побелить квартиру, так как соответствующего пункта не было в договоре об аренде.

Судья также отметила, что владелица квартиры намеренно пыталась завысить сумму иска к бывшим арендаторам и "под надуманными предлогами пыталась вытянуть из них деньги".

Суд обязал владелицу квартиры оплатить судебные расходы в размере 7.000 шекелей.