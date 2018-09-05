Минюст: лотереи "Жилья для новосела" незаконны

Лотереи флагманской жилищной программы министра финансов Моше Кахлона "Жилье для новосела" ("Мехир ле-миштакен") в течение трех лет проводились без получения необходимого, согласно Закону о наказаниях, разрешения, и потому де-факто являются незаконными.

Как сообщает The Marker, данный вывод, к которому пришли в министерстве юстиции, вызвал у правительства существенные опасения по поводу возможных исков со стороны проигравших участников лотерей, в которых принимали участие 130 тысяч израильтян.

Кроме того, он фактически застопорил проведение дальнейших лотерей, включая лотерею, намеченную на сентябрь, до получения соответствующих разрешений.

Поскольку проведение лотерей без получения разрешений было санкционировано министерством юстиции, уголовного расследования по данному поводу не будет, однако будут приняты административные меры к ответственным за данное упущение, сообщает The Marker со ссылкой на источники в офисе юридического советника правительства.

Согласно параграфам 224-335 Закона о наказаниях, любое мероприятие или программа, в рамках которой можно выиграть деньги или приз, измеряемый деньгами, или получить какую-либо выгоду с помощью случая, а не знаний или способностей, должно получить разрешение ответственного за лотереи в министерстве финансов.





