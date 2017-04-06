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Недвижимость

"Одна страна, один закон": Кнессет ужесточил меры по борьбе с незаконным строительством

время публикации: 08:05 | последнее обновление: 08:05 блог версия для печати фото
"Одна страна, один закон": Кнессет ужесточил меры по борьбе с незаконным строительством

В среду, 14 апреля, в рамках внеочередного пленарного заседания Кнессета, депутаты утвердили во втором и третьем чтениях поправку номер 116 к закону о планировании и застройке.

Законопроект был утвержден в итоговом чтении голосами 43 депутатов при 33 голосовавших против.

Утвержденный закон был существенно смягчен по сравнению с первичными формулировками. В частности, он не распространяется на здания, незаконно построенные более двух лет назад, и вступит в силу только через полгода.

В подготовке закона активно участвовали министерства юстиции и главы правительства.

116-я поправка ограничивает полномочия судебной системы и существенно расширяет полномочия структур, отвечающих за надзор над строительством и за борьбу с незаконным строительством.

В частности, впервые правоохранительные органы смогут без санкции суда накладывать на нарушителей крупные административные штрафы, а также конфисковать строительное оборудование и технику у компаний, работающих на незаконном строительном объекте.

Полномочия получат центральное подразделение по борьбе с незаконным строительством при министерстве финансов, а также инспекторы региональных советов.

В случае начала судебного процесса количество отсрочек, которые ответчик сможет попросить у суда, сокращено до одной (до сих пор они были ничем не ограничены, что затягивало процесс до бесконечности), сроком не более года.

За каждый день использования незаконной жилой постройки штраф будет составлять 700 шекелей, а за каждый день использования постройки, используемой для других целей – 2.800 шекелей.

Депутаты от оппозиции пытались сорвать принятие закона. В частности арабские депутаты утверждали, что новый закон направлен против арабского населения страны и является очередным проявлением расизма.

В ответ премьер-министр Биньямин Нетаниягу, принимавший участие в голосовании, заявил, что "ни одно другое правительство не вкладывало столько средств в арабский сектор, чтобы сделать его частью государства Израиль".

"Они хотят быть частью государства Израиль, частью успехов израильской экономики и частью будущего государства Израиль. Мы стремимся к интеграции арабского населения Израиля, но это означает и принятие законов государства, и данный закон – шаг в этом направлении. Одна страна, один закон, одинаковый надзор над его соблюдением", - заявил Нетаниягу.

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