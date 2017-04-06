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Недвижимость

Во Франции нашли виллу предполагаемого нового мужа Людмилы Путиной

время публикации: 16:53 | последнее обновление: 17:35 блог версия для печати фото
Во Франции нашли виллу предполагаемого нового мужа Людмилы Путиной (иллюстрация)

Журналисты центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) провели расследование, касающееся виллы во французском городе Англет, и выяснили, что она принадлежит предполагаемому новому супругу Людмилы Путиной Артуру Очеретному. Русскоязычную версию статьи о результатах расследования публикует интернет-издание Meduza.

Речь идет о вилле в стиле ар-деко, расположенной в отдаленной части Англета, в тихом районе Чиберта, на первой линии побережья Атлантического океана. Площадь дома составляет 450 кв. м., на приусадебном участке площадью 5.000 кв. м. имеется открытый бассейн.

По данным OCCRP, Артур Очеретный приобрел эту виллу в декабре 2013 года за 5,4 млн евро. Данные в выписке о собственнике недвижимости (прилагается к материалу) полностью совпадают с данными Очеретного, включая его подпись.

После смены собственника вилла была переименована из Souzanna в Reverie ("Мечтания"), на ней началась масштабная реконструкция, пишет NEWSru.com.

Как отмечают в OCCRP, всего в нескольких километрах от виллы Очеретного, в Биаррице, располагается вилла, которую, по данным агентства Reuters, за 3,7 млн долларов приобрел бизнесмен Кирилл Шамалов – муж Екатерины Тихоновой, предположительно являющейся дочерью Владимира и Людмилы Путиных.

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