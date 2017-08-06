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Недвижимость

БАГАЦ принял решение об отмене закона о налоге на третью квартиру

время публикации: 19:03 | последнее обновление: 20:26 блог версия для печати фото
БАГАЦ проголосовал за отмену закона о налоге на третью квартиру
БАГАЦ проголосовал за отмену закона о налоге на третью квартиру
БАГАЦ проголосовал за отмену закона о налоге на третью квартиру

В воскресенье, 6 августа, Высший суд справедливости принял решение об отмене закона о налоге на третью квартиру из-за "фундаментальной ошибки", допущенной в законодательном процессе. Коллегия судей рекомендовала вернуть закон на доработку в финансовую комиссию Кнессета.

Председатель БАГАЦ Мирьям Наор в своем решении отметила, что при принятии данного закона были "пересечены все красные линии".

Судьи раскритиковали поспешность, с которой принимался закон, когда у парламентариев не было возможности внимательно изучить законопроект и сравнить старый текст с внесенными в него правками, а также то, что голосование по законопроекту было назначено на ночное время, когда депутаты были уже уставшими, а в повестке дня присутствовали и другие, не менее важные вопросы.

В мае, рассматривая иски, поданные членами парламентской оппозиции, а также владельцами недвижимости и инвесторами, БАГАЦ уже рекомендовал правительству вернуть закон на доработку. Однако это требование было отклонено. В тексте официального ответа, подготовленного юридическим советником правительства, указывалось, что министр финансов Моше Кахлон, один из ответчиков по иску, выступает против его отмены, поскольку этот шаг неминуемо негативно повлияет на рынок недвижимости в Израиле и переломит наметившиеся позитивные тенденции. Законодатели утверждали, что благодаря закону в Израиле снизилось количество инвестиционных квартир, рост цен на жилье замедлился, инвесторы начали выставлять принадлежащие им квартиры на продажу, увеличив тем самым предложение на рынке вторичного жилья.

Согласно закону, судьба которого в настоящее время находится под вопросом, налогом должны были облагаться владельцы трех и более квартир. Размер налога должен был составить 1% от стоимости квартиры, при этом его максимальный размер не должен был превышать 18 тысяч шекелей в год. Это около 1.500 шекелей в месяц с одной квартиры.

По оценкам министерства финансов и Налогового управления, под действия закона попадали бы около 50 тысяч владельцев недвижимости в Израиле.

Министр финансов Моше Кахлон на своей странице в социальной сети Facebook отреагировал на решение Высшего суда справедливости отменить так называемый закон о налоге на третью квартиру, призванный стимулировать инвесторов выставлять квартиры на продажу.

"Я огорчен и глубоко разочарован решением БАГАЦ отменить закон о налогообложении третьей квартиры, - говорит Моше Кахлон. - И я уверен, еще десятки тысяч молодых семей переживают сегодня такое же разочарование. Что ж, это не первая трудность на нашем пути. Мы преодолели множество затруднений со стороны обладателей капитала, со стороны банков, со стороны финансовых учреждений, со стороны интересантов, которые хотят, чтобы цены на квартиры лишь росли, оставляя молодые пары все дальше от исполнения их мечты о собственном жилье. Но я обещаю вам: мы продолжим борьбу с инвесторами, потому что это неправильно, когда один человек держит четыре, пять или шесть квартир, а у другого никогда не будет ни квартиры, ни шансов ее приобрести. Мы продолжим бороться за молодые семьи всеми возможными способами".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 27 июля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 13 июня 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 14 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 9 мая 2017 г.
БАГАЦ рекомендовал вернуть на доработку закон о налоге на третью квартиру
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 февраля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 27 декабря 2016 г.
БАГАЦ рассмотрит иски против налога на третью квартиру до конца февраля







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