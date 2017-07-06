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"Мехир ле-Миштакен" в Бейт-Шеане: проданы участки под 114 квартир

время публикации: 20:57 | последнее обновление: 20:57 блог версия для печати фото
"Мехир ле-Миштакен" в Бейт-Шеане: проданы участки под 114 квартир

В рамках проекта строительства льготного жилья "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен") в Бейт-Шеане был успешно проведен тендер по продаже двух участков под строительство жилых домов на 114 квартир.

Начальная цена квартиры площадью 85 квадратных метров составляет 380.603 шекеля, что говорит о льготной скидке в размере 34% от рыночной стоимости. Начальная цена квартиры площадью 100 квадратных метров составляет 452.207 шекелей (на 33% меньше рыночной стоимости аналогичных квартир). Квартира площадью 110 квадратных метров обойдется участникам проекта в 499.943 шекеля (32% скидка).

Жилые дома будут построены в новом районе а-Экалиптус, рассчитанном на 293 квартиры и расположенном в юго-западной части Бейт-Шеана между районами Ноф а-Гильбоа и Яд-Элиягу. Новый район включает в себя жилые дома, общественные и образовательные учреждения, торговые заведения и офисы.

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