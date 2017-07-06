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Недвижимость

В рамках проекта "пинуй-бинуй" в иерусалимском районе Бейт а-Керем построят 401 квартиру

время публикации: 05:01 | последнее обновление: 05:04 блог версия для печати фото
В рамках проекта "пинуй-бинуй" в иерусалимском районе Бейт а-Керем построят 401 квартиру

Окружная комиссия по планированию и застройке Иерусалимского округа утвердила проект "пинуй-бинуй" ("выселение-строительство") в столичном районе Бейт а-Керем.

Как сообщает газета The Marker, в рамках проекта на земельном участке площадью 18 дунамов, расположенном между улицами А-Аразим и Дерех Иш Шалом будут снесены четыре старых здания, в которых в общей сложности имеются 154 квартиры.

На их месте построят 401 квартиру в шести 5-этажных зданиях и семи зданиях высотой от 10 до 19 этажей с подземной автомобильной парковкой. Согласно проекту, 80 квартир будут иметь сравнительно небольшую площадь (не превышающую 80 кв.м.), что сделает их более доступными для молодых семей.

Помимо жилья, проект предусматривает строительство двух детских садов.

Владельцам квартир в предназначенных под снос домах будут предоставлены квартиры большей площади в новых зданиях.

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