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Недвижимость

Минфин блокировал программу поощрения строительства бронированных комнат

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 08:03 блог версия для печати фото
Минфин блокировал программу поощрения строительства бронированных комнат

Министерство финансов блокировало представленную министерством строительства программу поощрения строительства бронированных комнат (МАМАД) в жилых домах старой постройки.

Программа была подготовлена на основании решения правительства от 2014 года, принятого после контртеррористической операции "Нерушимая скала" в секторе Газы.

Как сообщает The Marker, в минфине блокировали программу, поскольку она включала в себя предоставление льгот и субсидий на сотни миллионов шекелей в год (общая стоимость программы достигала 10 миллиардов шекелей) без указания источника средств.

Издание отмечает, что минстрой совместно с управлением по чрезвычайным ситуациям (РАХЕЛ) должны были представить программу еще в апреле 2015 года, однако в итоге завершили работу над ней только летом 2017 года.



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