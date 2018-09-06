The Marker: 34 тысячам очередников минабсорбции нужно не соцжилье, а дома престарелых

Мейрав Арлозоров , одна из ведущих журналистов экономического издания The Marker из группы "Гаарец", опубликовала в четверг, 6 сентября, аналитический материал, посвященный требованию министерства строительства построить в Израиле 70 тысяч единиц социального жилья за десять лет стоимостью 70-80 миллиардов шекелей.

Арлозоров утверждает, что на самом деле речь идет исключительно о предвыборном популизме, причем как со стороны министерства строительства, так и со стороны министерства финансов.

Журналистка утверждает, что на самом деле министерству строительства нет нужды строить такое количество соцжилья ("десятой части будет достаточно"), и что министерство финансов должно прекратить практику продажи старого соцжилья проживающим в нем ("таким образом одним неимущим без оснований дают преимущество за счет других неимущих, находящихся в очереди на жилье").

Приводя официальные данные по очередникам (3.700 очередников министерства строительства, 30 тысяч очередников министерства абсорбции и 160 тысяч получающих помощь в аренде жилья), Арлозоров утверждает, что на самом деле большую часть очереди минабсорбции можно не учитывать.

"На самом деле, очередники министерства абсорбции в большинстве своем это пожилые репатрианты, одиночки или пары, которым нужны дома престарелых, а не обычное социальное жилье", - утверждает Арлозоров.

Подводя итоги, журналистка рекомендует сосредоточить усилия не на масштабном строительстве соцжилья, а на повышении пособий по аренде и организации системы субаренды, когда госкомпании выступают долгосрочными арендаторами жилья, сдавая его нуждающимся в этом.

В партии "Кулану", комментируя материал The Marker, отмечают, что в планируемые 70 тысяч единиц жилья включены также хостели министерства строительства и "микбацей диюр" министерства алии и абсорбции, а также "диюр муган" ("защищенное жилье") для пожилых людей. Решение же о помещении человека в дом престарелых принимается не через министерство строительства, а через социальные службы. Помещение очередника в дом престарелых автоматически исключает его из очереди на социальное жилье.

Пресс-служба министерства алии и абсорбции отметила, что общее количество находящихся в очереди на соцжилье репатриантов составляет 24 тысячи, а не 30 тысяч. Очередь состоит как из матерей-одиночек, так и из пожилых людей, одиночек и пар. Решение о помещении человека в дом престарелых является прерогативой семьи, а не государства, которое должно обеспечить людям крышу над головой.

"Министр алии и абсорбции Софа Ландвер продолжает бороться за каждую квартиру для находящихся в очереди на соцжилье репатриантов, и настаивает на пропорциональном распределении нового соцжилья", - подчеркнули в министерстве.





