Результаты первой "Большой лотереи" будут обнародованы 8 августа

Первая "Большая лотерея" проекта "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен") завершена. Министр финансов Моше Кахлон объявил в ходе видеообращения на своей странице в социальной сети Facebook, что результаты розыгрыша будут разосланы выигравшим не 14 августа, как было объявлено ранее, а уже во вторник 8 августа.

Почти 15 тысяч счастливчиков добавятся к 12 тысячам льготников, выигравших право на приобретение новой квартиры со скидкой в рамках состоявшихся ранее розыгрышей. А первые десятки и сотни выигравших уже осенью начнут получать ключи от своих собственных квартир. Те из участников, которым в этот раз удача не улыбнулась, смогут записаться на новую "Большую лотерею".

Министр финансов объявил, что следующий раунд "Большой лотереи" состоится уже через месяц, 15 сентября. 15 сентября откроется новая "Большая лотерея" на 15 тысяч квартир, и тысячи молодых семей смогут воплотить свою мечту и приобрести по льготным ценам квартиры в Беэр-Шеве, Ришон ле-Ционе, Нетании, Шоаме, Рамат-Гане, Ашкелоне, Ор-Иегуда и Бейт-Дагане, - заявил Моше Кахлон. - Кроме того, впервые в истории проекта участвовать будет и арабский сектор: будут разыграны квартиры в Нацерете, Сахнине и Кфар-Манде. До конца года общее количество выигравших в проекте "Мехир ле-Миштакен" составит 45 тысяч человек”.

Напомним, в первом розыгрыше "Большой лотереи" участвовали льготники первого порядка – "Сидра Алеф". К участию в розыгрыше квартир в Бейт-Шемеше и Нацрат-Илите были также допущены представители "Сидры Бет". По мере того, как семьи из первых 60 тысяч записавшихся на проект, "Сидра Алеф", будут выигрывать собственное жилье, новые и новые проекты будут открываться для представителей "Сидры Бет". До конца года, по планам Минфина, все льготники "Сидры Алеф" должны выиграть право на приобретение льготной квартиры.

Выступая перед подписчиками, министр финансов упомянул и последние события: вердикт Высшего суда справедливости, отменивший уже принятый закон о налогообложении трех и более квартир и вернувший его на доработку. "Последние сутки лишь придали мне еще больше сил: ведь нам еще так много нужно сделать для израильских семей, - заявил он. - Нападки лишь делают меня сильнее, они доказывают, что мы необходимы в составе правительства, чтобы заботиться о гражданах страны".

"Вот уже два года интересанты бьются за то, чтобы у вас не было собственного жилья, обратился Кахлон к зрителям. - Группы этих людей действуют через лоббистов, посредством СМИ, при помощи недобросовестных застройщиков, все и не перечислить. Цель у них одна - чтобы вы не смогли купить собственное жилье, а они продолжали наслаждаться доходами от раздутых цен".

Моше Кахлон подчеркнул, что положительные результаты комплекса проводимых им мер уже видны: цены на жилье остановились, на всей территории страны работают башенные краны, и молодые семьи поняли, что у них теперь есть возможность купить квартиру по справедливой цене.

"Хочу лишь сказать вам: те, кто завтра не получит известие о выигрыше - не отчаивайтесь, - заключил Кахлон. - Всего через несколько недель откроется новый розыгрыш, и еще десятки тысяч семей выиграют квартиры. Мы продвигаем программу "Цена для новосела" всеми силами, строим все больше домов, чтобы насытить рынок и позволить вам купить доступное жилье".