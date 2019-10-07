ТАМА-38 признана неудачным проектом, который будет завершен в 2022 году

В воскресенье, 6 октября, в офисе министра строительства Йифат Саса-Битон прошло многочасовое совещание руководства структур, причастных к программе укрепления зданий на случай землетрясения (ТАМА-38).

По итогам заседания программа, утвержденная правительством Израиля в 2005 году, была признана неудачной и не достигшей задач, ради которых она принималась. Хотя некоторые участники совещания настаивали на прекращении программы уже в 2020 году, в итоге было принято решение завершить действие ТАМА-38 в 2022 году, чтобы у статуторных органов и правительства было время для подготовки альтернатив, и чтобы не пострадали проекты, реализация которых уже началась.

Для окончательного решения необходимо его утверждение Национальным советом по планированию и застройке, однако в совещании у министра строительства принимали участие представители почти всех входящих в совет структур, включая минфин, минстрой, управление планирования, жилищный кабинет, министерство юстиции и управление обновления городских кварталов.

Условия программы ТАМА-38 оказались рентабельными только в районах повышенного спроса на недвижимость, тогда как в периферийных районах, где нуждающихся в укреплении зданий значительно больше, за 14 лет действия программы количество реализованных проектов было минимальным.

Кроме того, в тех районах, где проекты ТАМА-38 осуществлялись, они в результате тормозили или блокировали проекты "Расселение-Застройка" и другие проекты обновления старых кварталов, при которых старые здания не укрепляются, а сносятся, и на их месте возводятся новые здания по современным стандартам.

Как сообщает "Глобс", стороны договорились о создании специального государственного фонда для финансирования укрепления зданий от землетрясений на периферии. Поступать в фонд деньги будут из проектов обновления городских кварталов в центральных районах страны.





