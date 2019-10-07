Иерусалим:
19 - 27°
Тель-Авив:
19 - 28°
Эйлат:
24 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Недвижимость7 октября 2019 г., 08:47

ТАМА-38 признана неудачным проектом, который будет завершен в 2022 году

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Работы в рамках проекта ТАМА-38 Йифат Саса-Битон ТАМА-38 признана неудачным проектом, который будет завершен в 2022 году
 
   
 
 
Работы в рамках проекта ТАМА-38

 
   
 
 
Йифат Саса-Битон
Flash90. Фото: Г.Яари Фото 2 из 3

 
   
 
 
ТАМА-38 признана неудачным проектом, который будет завершен в 2022 году

В воскресенье, 6 октября, в офисе министра строительства Йифат Саса-Битон прошло многочасовое совещание руководства структур, причастных к программе укрепления зданий на случай землетрясения (ТАМА-38).

По итогам заседания программа, утвержденная правительством Израиля в 2005 году, была признана неудачной и не достигшей задач, ради которых она принималась. Хотя некоторые участники совещания настаивали на прекращении программы уже в 2020 году, в итоге было принято решение завершить действие ТАМА-38 в 2022 году, чтобы у статуторных органов и правительства было время для подготовки альтернатив, и чтобы не пострадали проекты, реализация которых уже началась.

Для окончательного решения необходимо его утверждение Национальным советом по планированию и застройке, однако в совещании у министра строительства принимали участие представители почти всех входящих в совет структур, включая минфин, минстрой, управление планирования, жилищный кабинет, министерство юстиции и управление обновления городских кварталов.

Условия программы ТАМА-38 оказались рентабельными только в районах повышенного спроса на недвижимость, тогда как в периферийных районах, где нуждающихся в укреплении зданий значительно больше, за 14 лет действия программы количество реализованных проектов было минимальным.

Кроме того, в тех районах, где проекты ТАМА-38 осуществлялись, они в результате тормозили или блокировали проекты "Расселение-Застройка" и другие проекты обновления старых кварталов, при которых старые здания не укрепляются, а сносятся, и на их месте возводятся новые здания по современным стандартам.

Как сообщает "Глобс", стороны договорились о создании специального государственного фонда для финансирования укрепления зданий от землетрясений на периферии. Поступать в фонд деньги будут из проектов обновления городских кварталов в центральных районах страны.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 13 августа 2019
Суд отменил сделку по продаже 9-метровой квартиры в Тель-Авиве за 1,8 млн шекелей
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 06 августа 2019
Государственное управление планирования и застройки разрешило уплотнить израильские города
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 04 июля 2019
Управление планирования рекомендует прекратить программу ТАМА-38


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:47 ТАМА-38 признана неудачным проектом, который будет завершен в 2022 году
04:26 В Иерусалиме построят 170 квартир для долгосрочной аренды
06:22 В Умм эль-Фахме построят 23 тысячи единиц жилья
17:01 Банк UBS рекомендует не инвестировать в тель-авивскую недвижимость
14:45 Открылось общежитие Тель-Авивского академического колледжа
09:11 Hilton откроет свой отель в Ашдоде
10:48 Мэрия Герцлии блокирует строительство на территории закрываемого аэродрома
15:59 Квартира в Болгарии по цене автомобиля в Израиле
22:04 ЦСБ сообщает о росте объема жилищного строительства
04:32 В Израиле выросли продажи новых квартир. Лидирует Беэр-Шева
...