8 января 2017 г.
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Недвижимость

В 2016 году продажи элитного жилья в Израиле упали на 53%. ТОП-5 крупнейших сделок

время публикации: 04:42 | последнее обновление: 04:47 блог версия для печати фото

В 2016 году продажи на израильском рынке элитного жилья упали на 53% по сравнению с показателем 2015 года, сообщает газета "Калькалист".

По предварительным данным Налогового управления, в минувшем году в Израиле были осуществлены 89 сделок купли-продажи объектов жилой недвижимости стоимостью свыше 10 млн шекелей, тогда как годом были проданы 193 таких объекта.

В Тель-Авиве число сделок упало со 128 в 2015 году до 61 в 2016-м. В Герцлии – с 26 до 7, в Иерусалиме – с 20 до 7.

Главной причиной падения продаж элитного жилья стало повышение налога на покупку квартир для инвесторов и иностранных граждан в июне 2015 года, отмечает газета The Marker.

Самой крупной сделкой минувшего года на местном жилищном рынке стала продажа пентхауса в Тель-Авиве за 40 млн шекелей. Шестикомнатная квартира площадью 556 кв. м. расположена на 41-м этаже здания "Мигдаль Майер" на бульваре Ротшильд. По некоторым данным, покупателем стал основатель компании Mobileye профессор Амнон Шаашуа.

На втором месте – продажа 50-процентной доли в особняке на улице А-Хореш в Кфар-Шмарьягу за 32,1 млн шекелей. Третье место досталось 4-комнатному пентхаусу в башне "Рова Лев а-Ир" на улице МАЗЭ в центре Тель-Авива, проданному за 29,9 млн шекелей.

Замыкают ТОП-5 квартиры в новом проекте на улице А-Яркон и в комплексе "Мигдалей Акиров" в Тель-Авиве стоимостью 27 и 25,5 млн шекелей соответственно.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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