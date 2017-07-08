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Недвижимость

"Мехир ле-Миштакен" в Рамат-Гане: новые квартиры по ценам, на 22% ниже рыночных

время публикации: 18:29 | последнее обновление: 18:33 блог версия для печати фото
"Мехир ле-Миштакен" в Рамат-Гане: новые квартиры по ценам, на 22% ниже рыночных

В рамках программы "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен"), продвигаемой министром финансов Моше Кахлоном и министром строительства Йоавом Галантом, были проданы участки под застройку в одном из самых востребованных районов центральной части Израиля – на муниципальной территории Рамат-Гана, недалеко от границы с Тель а-Шомером.

Согласно сообщению пресс-службы минфина, победу в тендере на приобретение двух земельных участков под строительство 397 единиц жилья в районе Кирьят-Хинух одержали застройщики, предложившие самую низкую итоговую цену за квадратный метр для покупателей: 12.195 шекелей и 12.256 шекелей.

Согласно проекту, 20% построенных квартир будут проданы на свободном рынке. Остальные квартиры будут проданы участникам программы "Мехир ле-Миштакен" по ценам, на 22% ниже рыночных.

Стоимость квартир площадью 85 квадратных метров для обладателей льгот министерства строительства составит 1.355.474 шекеля. Квартиры площадью 100 квадратных метров будут предлагаться по цене 1.569.497 шекелей, а квартиры площадью 120 квадратных метров – по цене 1.854.860 шекелей. К каждой квартире в проекте прилагаются парковочное место и кладовка.

Предназначенные под застройку участки общей площадью 124 дунама расположены к западу от больницы Тель а-Шомер и к югу от улицы Дерех Шиба. Помимо жилья, в новом квартале запланировано строительство образовательных учреждений, включая "тихон" – школу для старшеклассников.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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