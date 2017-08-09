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Недвижимость

Утверждена программа строительства 8600 единиц жилья в Ашкелоне

время публикации: 22:41 | последнее обновление: 22:41 блог версия для печати фото
Утверждена программа строительства 8600 единиц жилья в Ашкелоне

Комиссия по продвижению приоритетных жилищных проектов утвердила в среду, 9 августа, программу по строительству 8.600 единиц жилья в двух строительных проектах в Ашкелоне. Продвижение программы началось в Управлении по планированию еще девять месяцев назад, и после обсуждения возражений она была принята. Кроме того, была утверждена программа по строительству 900 единиц жилья в деревне Иксал, расположенной возле Нацерета.

Жилой проект в Нацерете на 8600 единиц жилья включает в себя дома различной планировки - от семиэтажных до четырнадцатиэтажных, плотность застройки составит 15 единиц жилья на дунам. Программу продвигало Земельное управление в сотрудничестве с мэрией Ашкелона, она дополнит ранее утвержденную Комиссией по продвижению приоритетных жилых проектов программу развития города, и с учетом этих 8.600 единиц жилья город пополнится на 25.000 квартир.

Участок "Эвен Эзра Мем-7" расположен в северо-восточной части Ашкелона между существующими жилыми кварталами и промышленной зоной. Проект включает в себя 4000 единиц жилья, коммерческие и промышленные площади, парки и скверы, городскую площадь, общественные здания. Участок "Мем-6" находится у северного въезда в Ашкелон возле железнодорожной ветки. На нем будут построены 4600 единиц жилья, общественные здания, 124.000 квадратных метров производственных и коммерческих площадей,101.000 квадратных метров промышленных площадей, торговые площади. В рамках плана застройки будет также продлена железнодорожная ветка в северную часть города, а также расширены производственные мощности водоочистного комплекса.

Жилищный проект в деревне Иксал представлен общественности для возможных возражений, через указанный законом срок он будет передан на утверждение. Проект включает в себя строительство домов на 900 единиц жилья, включая малометражные квартиры, подходящие для молодых пар и пожилых людей. В нее также включены 6000 квадратных метров торговых площадей и 42 тысячи квадратных метров производственных и коммерческих площадей. В рамках проекта будет расширена промзона поселка. Местные власти возлагают большие надежды на нежилые помещения, которые должны стать дополнительным источником муниципального налога и поддержать экономику населенного пункта.

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