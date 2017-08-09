В Модиине и в Беэр-Шеве построят квартиры по льготным ценам

В Модиине и Беэр-Шеве в рамках программы "Мехир ле-Миштакен" ("Цена для новосела"), продвигаемой министром финансов Моше Кахлоном и министром строительства Йоавом Галантом, будут построены 755 единиц жилья, сообщила пресс-служба минфина.

В районе Морешет в Модиине построят 345 квартир. Морешет – это новый район, включающий в себя 4.200 единиц жилья и 300 социальных квартир для пожилых людей – "диюр муган".

Помимо жилых зданий, в районе предусмотрено строительство торговых и офисных помещений, парки и палисадники, пешеходные дорожки. Развитие инфраструктуры проводится с учетом минимального вмешательства в экологию района.

Квартиры в новом проекте в Модиине будут продаваться льготникам на 28% ниже рыночной цены. Так, стоимость квартиры площадью 85 квадратных метров будет начинаться от 971.453 шекелей, что на 386 тысяч шекелей ниже рыночной стоимости. Квартира площадью 100 квадратных метров будет стоить от 1.126.472 шекеля (на 447 тысяч шекелей ниже рыночной стоимости). Начальная цена квартир площадью 120 квадратных метров составит 1.333.165 шекелей, что на 530 тысяч шекелей меньше, чем стоимость аналогичного жилья на свободном рынке.

В Беэр-Шеве, в районе Парк Нахаль возле южной границы города, в рамках программы "Мехир ле-Миштакен" будут построены 410 единиц жилья. В общей сложности в этом районе будут 4.130 квартир.

В Парк Нахаль планируются строительство городской площади, общественных и муниципальных зданий, школ и детских садов, прокладка дорог под автомобили и общественный транспорт и пешеходных и велосипедных дорожек. Кроме того, там будет разбит обширный парк.

Льготники программы "Мехир ле-Миштакен" смогут приобрести квартиры в новом проекте на 10% ниже рыночной стоимости. Начальная цена квартир площадью 85 квадратных метров составит 777.652 шекеля, квартиры площадью 100 квадратных метров будут предлагаться по цене от 900.958 шекелей, а квартиры площадью 120 квадратных метров – по цене от 1.065.366 шекелей.

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