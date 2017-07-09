9 июля 2017 г.
Два блюда в одном. Вкусно и быстро
Русские олигархи шокировали мир
Узнай свою сексориеентацию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:50 Индекс Yad2: в большинстве городов Израиля снизились цены на жилье
18:29 "Мехир ле-Миштакен" в Рамат-Гане: новые квартиры по ценам, на 22% ниже рыночных
10:26 Отменена продажа дома Элиэзера Фишмана его дочери
20:57 "Мехир ле-Миштакен" в Бейт-Шеане: проданы участки под 114 квартир
16:27 140.000 квартировладельцев смогут зарегистрировать землю под домами на свое имя
05:01 В рамках проекта "пинуй-бинуй" в иерусалимском районе Бейт а-Керем построят 401 квартиру
14:54 Закон о справедливой аренде утвержден к итоговому чтению
21:49 Утвержден проект по строительству высотных зданий в центре Иерусалима
12:55 Министерство обороны завершило эвакуацию большой тренировочной базы в Црифине
05:06 На месте бывшего здания газеты "Маарив" в Тель-Авиве построят 60-этажный небоскреб
Недвижимость

Индекс Yad2: в большинстве городов Израиля снизились цены на жилье

время публикации: 04:50 | последнее обновление: 04:53 блог версия для печати фото
Индекс Yad2: в большинстве городов Израиля снизились цены на жилье

Газета The Marker опубликовала данные об изменении цен на израильском вторичном рынке жилой недвижимости в июне 2017 года по сравнению с маем. Они основаны на запрашиваемых ценах на квартиры в объявлениях на сайте Yad2.co.il.

Согласно составляемому The Marker и Yad2 индексу, в минувшем месяце более чем в половине из 33 вошедших в него городов жилье подешевело.

Наиболее резкое снижение зафиксировано в Рамат а-Шароне, Нагарии и Кармиэле, а рост – в Ор-Йегуде, Лоде и Герцлии.

Изменение цен на жилье в различных городах Израиля в июне 2017 года

Ор-Йегуда (3,3%)
Лод (3,1%)
Герцлия (2,7%)
Гиватаим (2,7%)
Тверия (2,5%)
Раанана (1,6%)
Иерусалим (1,3%)
Рамле (1,1%)
Ришон ле-Цион (0,8%)
Петах-Тиква (0,7%)
Акко (0,5%)
Холон (0,3%)
Кирьят-Ата (0,2%)
Тель-Авив (0,2%)
Нес-Циона (0,1%)
Беэр-Шева (-0,1%)
Кфар-Саба (-0,1%)
Нетивот (-0,2%)
Ашкелон (-0,3%)
Бат-Ям (-0,3%)
Реховот (-0,4%)
Рамат-Ган (-0,5%)
Сдерот (-0,5%)
Рош а-Аин (-0,7%)
Хайфа (-1,1%)
Од а-Шарон (-1,3%)
Кирьят-Бялик (-1,4%)
Кирьят-Моцкин (-1,4%)
Хадера (-1,4%)
Афула (-1,7%)
Рамат а-Шарон (-2,2%)
Нагария (-2,3%)
Кармиэль (-4,6%)

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 6 июля 2017 г.
140.000 квартировладельцев смогут зарегистрировать землю под домами на свое имя
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 3 июля 2017 г.
Закон о справедливой аренде утвержден к итоговому чтению
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 26 июня 2017 г.
32.604 семьи записались на жилищную лотерею проекта "Цена для новосела"
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 25 июня 2017 г.
Упрощена выдача разрешений на проведение реконструкции зданий
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 25 июня 2017 г.
Новый законопроект регулирует обязанности подрядчиков по ремонту квартир
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 23 июня 2017 г.
ЦСБ: в Израиле сократился объем нового жилищного строительства
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 20 июня 2017 г.
ЦСБ уточнило данные по рынку жилья: цены на квартиры не снижаются, а растут







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 9 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017