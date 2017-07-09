Индекс Yad2: в большинстве городов Израиля снизились цены на жилье

Газета The Marker опубликовала данные об изменении цен на израильском вторичном рынке жилой недвижимости в июне 2017 года по сравнению с маем. Они основаны на запрашиваемых ценах на квартиры в объявлениях на сайте Yad2.co.il.

Согласно составляемому The Marker и Yad2 индексу, в минувшем месяце более чем в половине из 33 вошедших в него городов жилье подешевело.

Наиболее резкое снижение зафиксировано в Рамат а-Шароне, Нагарии и Кармиэле, а рост – в Ор-Йегуде, Лоде и Герцлии.

Изменение цен на жилье в различных городах Израиля в июне 2017 года

Ор-Йегуда (3,3%)

Лод (3,1%)

Герцлия (2,7%)

Гиватаим (2,7%)

Тверия (2,5%)

Раанана (1,6%)

Иерусалим (1,3%)

Рамле (1,1%)

Ришон ле-Цион (0,8%)

Петах-Тиква (0,7%)

Акко (0,5%)

Холон (0,3%)

Кирьят-Ата (0,2%)

Тель-Авив (0,2%)

Нес-Циона (0,1%)

Беэр-Шева (-0,1%)

Кфар-Саба (-0,1%)

Нетивот (-0,2%)

Ашкелон (-0,3%)

Бат-Ям (-0,3%)

Реховот (-0,4%)

Рамат-Ган (-0,5%)

Сдерот (-0,5%)

Рош а-Аин (-0,7%)

Хайфа (-1,1%)

Од а-Шарон (-1,3%)

Кирьят-Бялик (-1,4%)

Кирьят-Моцкин (-1,4%)

Хадера (-1,4%)

Афула (-1,7%)

Рамат а-Шарон (-2,2%)

Нагария (-2,3%)

Кармиэль (-4,6%)

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле