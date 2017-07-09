Индекс Yad2: в большинстве городов Израиля снизились цены на жилье

Газета The Marker опубликовала данные об изменении цен на израильском вторичном рынке жилой недвижимости в июне 2017 года по сравнению с маем. Они основаны на запрашиваемых ценах на квартиры в объявлениях на сайте Yad2.co.il.
Согласно составляемому The Marker и Yad2 индексу, в минувшем месяце более чем в половине из 33 вошедших в него городов жилье подешевело.
Наиболее резкое снижение зафиксировано в Рамат а-Шароне, Нагарии и Кармиэле, а рост – в Ор-Йегуде, Лоде и Герцлии.
Изменение цен на жилье в различных городах Израиля в июне 2017 года
Ор-Йегуда (3,3%)
Лод (3,1%)
Герцлия (2,7%)
Гиватаим (2,7%)
Тверия (2,5%)
Раанана (1,6%)
Иерусалим (1,3%)
Рамле (1,1%)
Ришон ле-Цион (0,8%)
Петах-Тиква (0,7%)
Акко (0,5%)
Холон (0,3%)
Кирьят-Ата (0,2%)
Тель-Авив (0,2%)
Нес-Циона (0,1%)
Беэр-Шева (-0,1%)
Кфар-Саба (-0,1%)
Нетивот (-0,2%)
Ашкелон (-0,3%)
Бат-Ям (-0,3%)
Реховот (-0,4%)
Рамат-Ган (-0,5%)
Сдерот (-0,5%)
Рош а-Аин (-0,7%)
Хайфа (-1,1%)
Од а-Шарон (-1,3%)
Кирьят-Бялик (-1,4%)
Кирьят-Моцкин (-1,4%)
Хадера (-1,4%)
Афула (-1,7%)
Рамат а-Шарон (-2,2%)
Нагария (-2,3%)
Кармиэль (-4,6%)
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