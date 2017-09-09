За три дня на "Большую лотерею" записалась 14.991 семья

Министерство строительства и министерство финансов опубликовали данные о первых трех днях записи на вторую "Большую лотерею" в рамках программы "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен").

Согласно этим данным, с начала регистрации на розыгрыши нынешней "Большой лотереи" записалась 14.991 семья.

Наиболее популярные населенные пункты в порядке убывания количества заявок: Ришон ле-Цион, Модиин, Бейт-Шемеш, Рамат-Ган, Бейт-Даган и Явне. В большинстве городов количество заявок превышает количество выставленных в розыгрыш квартир, отмечает пресс-служба минфина.

Отметим, что в каждом из городов определенный процент квартир забронирован для жителей этого города, в результате чего у местных жителей выше шансы на выигрыш.

Запись на вторую "Большую лотерею" программы "Цена для новосела" продлится до 18 сентября. В ближайшее время записавшиеся на розыгрыши получат уведомления о том, на какие именно проекты они записались.

Стоит отметить, что в рамках "Большой лотереи" льготники могут указать три предпочтительных города, выбрва в каждом из них от одного до всех выставленных на розыгрыш строительных проектов.

Если в момент подачи заявки была допущена ошибка, в уведомлении будет указано, как изменить свой выбор.

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