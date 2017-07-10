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Недвижимость

Завершена запись на большую лотерею "Мехир ле-Миштакен"

время публикации: 13:17 | последнее обновление: 13:17 блог версия для печати фото
Завершена запись на большую лотерею "Мехир ле-Миштакен"

В ночь на понедельник, 10 июля, завершилась регистрация участников большой лотереи программы "Мехир ле-Миштакен", в которой будут разыграны права на льготную покупку 14.719 квартир в 24 населенных пунктах Израиля.

В общей сложности для участия в лотерее записались 41.856 семей – 90% имевших на это право.

Записаться можно было только на один проект. Больше всего семей претендуют на квартиры в Ришон ле-Ционе (13.163 претендента на 490 квартир) и Герцлии (11.692 претендент на 1.176 квартир). Также много претендентов на квартиры в Бейт-Шемеше и Явне.

В числе других населенных пунктов, в которых разыгрываются квартиры – Офаким, Беэр-Шева, Гедера, Хайфа, Хариш, Тират а-Кармель, Кфар-Йона, Мигдаль-Эмек, Модиин, Мицпе Рамон, Мерказ Шапира, Нацрат Илит, Нетания, Атлит, Пардесия, Кирьят-Бялик, Рош-Аин, Рамле, Раанана и Шломи.

Результаты лотереи будут опубликованы 14 августа.

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