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Недвижимость

В Израиле упали продажи новых квартир

время публикации: 12:26 | последнее обновление: 12:32 блог версия для печати фото
В Израиле упали продажи новых квартир

В феврале 2017 года на израильском первичном рынке были проданы 2.142 квартиры, что на 22% меньше, чем в январе, и на 16% меньше, чем в феврале минувшего года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральным статистическим бюро.

Как отмечает газета "Калькалист", лидером по продажам новых квартир в феврале стал Хайфский округ (533), где этот показатель вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

При этом в самом крупном – Центральном – округе продажи жилья от застройщика упали примерно на 50% по сравнению с февралем 2016 года и составили 499 квартир.

Напомним, в январе текущего года, по данным ЦСБ, были проданы 2.622 новых квартиры, что стало рекордным показателем за шесть месяцев. В 2016 году продажи составили примерно 29,88 тысячи квартир – на 4,9% меньше, чем годом ранее.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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