"Цена для новосела" в Мевасерет-Ционе и Ашкелоне: квартиры со скидкой до 33%

Министерство финансов, министерство строительства и Управление земельных ресурсов провели тендеры на строительство жилья в Мевасерет-Ционе и Ашкелоне в рамках программы "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен").

Как сообщает пресс-служба минфина, в Ашкелоне был продан участок под строительство 56 квартир в районе А-Болет, расположенном в северо-западной части города рядом с побережьем Средиземного моря. Квартиры будут предлагаться льготникам по ценам, на 32-33% ниже рыночных.

Начальная цена квартир площадью 80 кв. м. составит 692.869 шекелей, квартир площадью 100 кв. м. – от 859,430 шекелей, а квартир площадью 110 кв. м. – от 942.711 шекелей.

Район А-Болет, или Ир а-Ямим, граничит с природным заповедником с севера, со Средиземным морем с запада и с районом Барнеа Гимель с юга. Он занимает 264,8 дунама и включает в себя 716 единиц жилья. Помимо жилых домов, в нем предусмотрены коммерческие площади, общественные здания и гостиницы, а также пешеходные бульвары, обзорные площадки и велосипедные дорожки.

В Мевасерет-Ционе был продан участок под строительство 156 единиц жилья, чьи цены для участников программы "Мехир ле-Миштакен" будут на 22% ниже рыночных. Квартиры площадью 85 кв. м. будут стоить от 1.209.345 шекелей, квартиры площадью 100 кв. м. – от 1.394.658 шекелей, квартиры площадью 110 кв. м. – от 1.518.166 шекелей.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле