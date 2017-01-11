В 2016 году в Израиле было утверждено строительство 111 тысяч квартир

Согласно данным Управления планирования в министерстве внутренних дел, в 2016 году в различных районах Израиля были утверждены проекты по строительству примерно 111 тысяч единиц жилья, что на 11% больше, чем годом ранее.

Из этого числа строительство 37.432 единиц жилья утвердила Национальная комиссия по приоритетным стройпроектам, отмечает газета The Marker.

В Центральном округе были утверждены проекту по строительству 13.003 квартир, в Хайфском округе – 13.504 квартир, в Южном округе – 12.401 квартиры, в Северном округе – 12.358 квартир, в Иерусалимском округе – 10.231 квартиры, в Тель-авивском округе – 12.005 квартир.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле