11 января 2017 г.
последняя новость: 20:50
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:27 В 2016 году в Израиле было утверждено строительство 111 тысяч квартир
04:42 В 2016 году продажи элитного жилья в Израиле упали на 53%. ТОП-5 крупнейших сделок
18:23 Мэрия Тель-Авива намерена построить "дома-кибуцы" для молодежи
04:54 Подписано соглашение о ввозе в Израиль 20 тысяч строительных рабочих из Китая
20:04 В Раанане утвержден новый проект "пинуй-бинуй"
05:35 Более тысячи новых квартир в Герцлии будут проданы по льготным ценам
12:01 Утвержден крупный строительный проект в Рамат а-Шароне: 6.100 единиц жилья и парк
16:08 ЦСБ: доля израильтян, живущих в собственном жилье, за 12 лет не изменилась
17:19 В Бат-Яме утвердили проект по строительству жилья и офисов в зданиях высотой до 43 этажей
10:36 БАГАЦ рассмотрит иски против налога на третью квартиру до конца февраля
Недвижимость

В 2016 году в Израиле было утверждено строительство 111 тысяч квартир

время публикации: 19:27 | последнее обновление: 19:59 блог версия для печати фото
В 2016 году в Израиле было утверждено строительство 111 тысяч квартир

Согласно данным Управления планирования в министерстве внутренних дел, в 2016 году в различных районах Израиля были утверждены проекты по строительству примерно 111 тысяч единиц жилья, что на 11% больше, чем годом ранее.

Из этого числа строительство 37.432 единиц жилья утвердила Национальная комиссия по приоритетным стройпроектам, отмечает газета The Marker.

В Центральном округе были утверждены проекту по строительству 13.003 квартир, в Хайфском округе – 13.504 квартир, в Южном округе – 12.401 квартиры, в Северном округе – 12.358 квартир, в Иерусалимском округе – 10.231 квартиры, в Тель-авивском округе – 12.005 квартир.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 5 января 2017 г.
Подписано соглашение о ввозе в Израиль 20 тысяч строительных рабочих из Китая
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 3 января 2017 г.
Более тысячи новых квартир в Герцлии будут проданы по льготным ценам
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 1 января 2017 г.
Утвержден крупный строительный проект в Рамат а-Шароне: 6.100 единиц жилья и парк
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 27 декабря 2016 г.
В Бат-Яме утвердили проект по строительству жилья и офисов в зданиях высотой до 43 этажей
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 25 декабря 2016 г.
Предварительно утвержден крупный жилищный проект в Яффо







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 11 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017