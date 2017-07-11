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В Иерусалиме предварительно утверждены два новых проекта "пинуй-бинуй"

время публикации: 06:00 | последнее обновление: 06:03 блог версия для печати фото
В Иерусалиме предварительно утверждены два новых проекта "пинуй-бинуй"

Окружная комиссия по планированию и застройке Иерусалимского округа предварительно утвердила два новых проекта "пинуй-бинуй" ("выселение-строительство") в столице.

Как сообщает газета "Глобс", в рамках проектов на улицах Штерн и Уругвай в районе Кирьят-Йовель будут построены 472 единицы жилья.

Проект на улице Штерн предусматривает снос трех старых восьмиэтажных домов, в которых в общей сложности имеются 100 квартир. На их месте будут построены три 29-этажных здания на 336 квартир.

На улице Уругвай снесут три небольших старых дома (28 квартир) и построят пять зданий высотой 7-10 этажей на 136 квартир.

На нынешнем этапе проекты представляются общественности для ознакомления. После обсуждения возражений против проектов, если таковые поступят, и, в случае надобности, внесения в них некоторых изменений, они должны быть утверждены окончательно.

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