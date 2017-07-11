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Недвижимость

TamaFix: арабскому сектору грозит обрушение зданий

время публикации: 12:29 | последнее обновление: 12:29 блог версия для печати фото
TamaFix: арабскому сектору грозит обрушение зданий

Среди 4398 проектов ТАМА-38 по укреплению зданий от разрушений ни один не был осуществлен в арабском секторе. Так следует из данных, размещенных на сайте TamaFix , который публикует информацию о реализации проекта ТАМА-38 в стране.

Отмечается, что эта программа была создана для защиты домов на случай землетрясений. Однако в действительности она реализуется только там, где есть экономическая выгода. С этой точки зрения арабские города не привлекают застройщиков, поскольку там низкая стоимость земли.

По словам Элирана Симони, основателя TamaFix, в Израиле есть 12 арабских городов с общим населением 500 тысяч человек. Стоимость укрепления одного здания, в котором проживают от 8 до 12 семей, в этих городах составляет до миллиона шекелей. Застройщики не готовы вкладывать эти деньги в здания, которые не принесут им дохода.

Симони считает, что есть два варианта решения этой проблемы. Во-первых, государство может поощрять застройщиков, которые берутся укреплять дома в арабском секторе, предоставляя им льготы в виде выгодных проектов, доходы от которых покроют их вложения. Во-вторых, возможно предоставление застройщикам налоговых льгот.

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