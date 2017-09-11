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Недвижимость

Утвержден проект "пинуй-бинуй" в Гиватаиме

время публикации: 18:49 | последнее обновление: 18:53 блог версия для печати фото
Утвержден проект "пинуй-бинуй" в Гиватаиме

Окружная комиссия по планированию и застройке Тель-авивского округа окончательно утвердила проект "пинуй-бинуй" ("выселение-строительство") в Гиватаиме.

Согласно проекту, на земельном участке площадью примерно 26 дунамов на улице А-Гистадрут будут построены 500 единиц жилья, сообщает газета "Глобс".

На сегодняшний день на данном участке располагаются четыре старых малоэтажных дома, в которых в общей сложности имеются 168 квартир. Они будут снесены, а на их месте возведут четыре 25-этажных здания.

Владельцы квартир в предназначенных под снос домах получат квартиры большей площади в новых зданиях.

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