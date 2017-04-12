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Недвижимость

Частный остров недалеко от Сиднея вызвал интерес у покупателей из разных стран

время публикации: 18:43 | последнее обновление: 18:55 блог версия для печати фото
Частный остров недалеко от Сиднея вызвал интерес у покупателей из разных стран

В Австралии, недалеко от Сиднея, выставлен на продажу частный остров. Запрашиваемая цена составляет 4 млн австралийских долларов (3 млн долларов США).

По словам представителя риэлторского агентства McGrath Terrigal Адриана Калпина, занимающегося продажей объекта, главное преимущество острова под названием Гарден – транспортная доступность и близость к самому крупному городу страны. Дорога от Сиднея занимает несколько часов езды и 10 минут плавания на катере, сообщает Prian.ru.

На острове площадью 16.592 кв.м. располагается особняк с двумя спальнями, построенный в 2003 году, и гостевой дом, имеются 24-модульная солнечная батарея, резервуар для воды на 45 тысяч литров и система очистки сточных вод Ecomax. Кроме того, там есть возможность обустройства вертолетной площадки.

Калпин рассказал, что с момента появления острова на рынке на минувшей неделе, уже получены запросы от потенциальных покупателей из Австралии, США, Фиджи и Гонконга.

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