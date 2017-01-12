12 января 2017 г.
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Недвижимость

ЦСБ сообщает о снижении продаж на израильском первичном рынке жилья

время публикации: 16:56 | последнее обновление: 17:02 блог версия для печати фото
ЦСБ сообщает о снижении продаж на израильском первичном рынке жилья

Согласно данным Центрального статистического бюро, в ноябре 2016 года на израильском первичном рынке были проданы 2.123 квартиры. Это на 8% меньше, чем в ноябре 2015 года, и на 9% ниже среднего месячного уровня продаж в январе-сентябре 2016 года.

В общей сложности, за 11 месяцев минувшего года компании-застройщики продали 27.130 квартир – на 7% ниже показателя аналогичного периода 2015 года, сообщает газета The Marker.

Снижение продаж новых квартир зафиксировано в Северном (-25%), Иерусалимском (-19%), Хайфском (-15%) и Тель-авивском (-11%) округах. При этом в Южном округе продажи, напротив, выросли на 28%, а в Центральном округе они остались на прежнем уровне.

Тем временем объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости продолжает расти. В ноябре 2016 года количество квартир, предлагаемых на продажу застройщиками, превысило 31 тысячу, что наблюдается впервые с 2000 года.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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