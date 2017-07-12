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Недвижимость

Минфин сообщает об углублении стагнации на израильском рынке жилья

время публикации: 05:56 | последнее обновление: 06:04 блог версия для печати фото
Минфин сообщает об углублении стагнации на израильском рынке жилья

Согласно данным министерства финансов, в апреле-мае 2017 года продажи новых квартир в Израиле упали на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, за исключением программы "Мехир ле-Миштакен", за указанный период израильтяне приобрели у компаний-застройщиков 3.000 квартир. Если учитывать "Мехир ле-Миштакен", эта цифра составляет 4.000 квартир.

Отчет, опубликованный главным экономистом минфина, демонстрирует углубление стагнации на рынке недвижимости. Количество сделок на первичном и вторичном рынках в апреле и мае было на 17% меньше, чем в апреле и мае 2016 года. В апреле было приобретено всего 6.500 квартир, а в мае – 8.500.

Продолжается снижение доли инвесторов среди покупателей квартир: в апреле-мае их было всего 16%. При этом среди продавцов доля инвесторов существенно выросла, отмечает пресс-служба.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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Среда, 12 июля 2017 г.
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