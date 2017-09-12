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Недвижимость

Рынок недвижимости в июле: продажи квартир падают, застой продолжается

время публикации: 20:27 | последнее обновление: 20:31 блог версия для печати фото
Рынок недвижимости в июле: продажи квартир падают, застой продолжается

Главный экономист министерства финансов опубликовал отчет по израильскому рынку жилой недвижимости за июль 2017 года.

Согласно отчету, застой на квартирном рынке продолжается, объем сделок составил 8,8 тысяч, что на 9% меньше, чем годом ранее. Это также один из наиболее низких июльских показателей за последние десять лет. В сравнении с июнем текущего года снижение составляет 6%, сообщает пресс-служба минфина.

На первичном рынке в июле были проданы 2,5 тысячи квартир. Если не считать квартиры программы "Мехир ле-Миштакен", количество купленных квартир составило в июле 2.000, что на 8% больше, чем в июне, и на 21% меньше, чем в июле 2016 года.

Как отмечает главный экономист минфина, снижение продаж новых квартир продолжается непрерывно с октября минувшего года, и речь идет о падении от 20% до 50% в месяц в сравнении с аналогичным месяцем годом ранее.

Инвесторами в отчетный период было приобретено 1,7 тысячи квартир, что на 5% больше, чем в предыдущий месяц, и на 13% меньше, чем в июле 2016 года.

4,2 тысячи квартир были приобретены в июле теми, для кого речь идет о первой собственной квартире. Семьи, улучшающие свои жилищные условия, приобрели 3.000 квартир, что на 11% меньше, чем в июне текущего года, и на 22% меньше, чем в июле прошлого года.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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