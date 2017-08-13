13 августа 2017 г.
последняя новость: 22:25
От "Пусть говорят" никого не осталось
Диета поможет вернуть молодость
Фруктовая галета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:39 Подписан план развития Ашдода, предусматривающий строительство 36.000 квартир
08:34 228 зарплат за квартиру: Израиль на 75-м месте в мире по дороговизне жилья
04:07 "Цена для новосела" в Мевасерет-Ционе и Ашкелоне: квартиры со скидкой до 33%
22:41 Утверждена программа строительства 8600 единиц жилья в Ашкелоне
19:35 В Модиине и в Беэр-Шеве построят квартиры по льготным ценам
18:42 Результаты первой "Большой лотереи" будут обнародованы 8 августа
19:03 БАГАЦ принял решение об отмене закона о налоге на третью квартиру
03:43 Генеральный план развития Беэр-Шевы: строительство тысяч квартир и новой больницы
20:25 В Эстонии наблюдается бум дарения квартир государству
21:06 В Китае начался отбор рабочих на израильские стройки
Недвижимость

Подписан план развития Ашдода, предусматривающий строительство 36.000 квартир

время публикации: 21:39 | последнее обновление: 21:39 блог версия для печати фото
Подписан план развития Ашдода, предусматривающий строительство 36.000 квартир

Министр финансов Моше Кахлон, министр строительства Йоав Галант, глава Земельного управления Израиля Адиэль Шимрон и мэр Ашдода Ихиэль Ласри подписали в воскресенье, 13 августа, генеральный план развития Ашдода ("Эскем гаг", или "зонтичное соглашение"), предусматривающий строительство в городе более 36 тысяч единиц жилья и более миллиона квадратных метров коммерческих, производственных и торговых площадей, а также значительные финансовые вливания в развитие Ашдода. Церемония прошла в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу.

В соответствии с договоренностью, Земельное управление до конца 2017 года продаст застройщикам участки в районе национального парка Лахиш под строительство примерно 3000 единиц жилья из 36.789, предусмотренных соглашением. Кроме того, будут достроены еще 9000 единиц жилья в рамках так называемого "норматива Шебеса", позволяющего увеличить плотность застройки на 20%-30%. Речь идет о весьма существенном количестве новых домов, особенно если учесть, что много лет в Ашдоде не продавались участки под застройку.

Соглашение также включает в себя развитие инфраструктуры, строительство новых дорог, развязок, расширение системы общественного транспорта, улучшение дренажной системы города, создание парков и палисадников, а также облагораживание прибрежной зоны. В соответствии с планируемым ростом населения, будут построены 54 детских сада, 14 клубов, 14 крытых спортивных залов и 14 спортплощадок, 59 синагог, 7 микв и 6 библиотек.

"Не обращайте внимание на угрозы и критику интересантов, недовольных успехом программы "Цена для новосела", - заявил министр финансов Моше Кахлон. - Уже 27 тысяч молодых семей выиграли свои будущие квартиры, а в ближайшие месяцы выиграют все записавшиеся на программу в рамках первой группы – "Сидра Алеф". Скажем прямо: сегодняшнее соглашение о развитии Ашдода рождалось нелегко, все, кто только мог помешать - мешали. Но благодаря напряженной работе мы достигли цели".

Министр строительства Йоав Галант рассказал о соглашении подробнее: по его словам, речь идет об исторической договоренности, в рамках которой в течение десяти лет город пополнится более чем 30 тысячами новых квартир, а в последующие годы их количество вырастет до 45 тысяч. Он сообщил также, что стоимость соглашения оценивается в 6 миллиардов шекелей, и в нем не забыты такие аспекты, как развитие образовательной системы Ашдода, расширение транспортной системы и конечно же, создание тысяч новых рабочих мест для будущих жителей города и для тех, кто вырос в Ашдоде и планирует вот-вот создать собственные семьи.

Мэр Ашдода Ихиэль Ласри, в свою очередь, заявил: "Ашдод, который отмечает 60 лет со дня своего создания, подписывает сегодня соглашение о развитии, которое приведет город к новым высотам. Молодые семьи получат необходимое им жилье, старые кварталы города будут отремонтированы и благоустроены. Наряду с больницей, новым портом, проектом расширения системы общественного транспорта, академическим капусом, центром высокотехнологичных предприятий, спортивными площадками и набережной с линией отелей всего за десять лет наш город станет одним из ведущих социально-экономических и культурных центров Израиля".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 9 августа 2017 г.
В Модиине и в Беэр-Шеве построят квартиры по льготным ценам
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 6 августа 2017 г.
БАГАЦ принял решение об отмене закона о налоге на третью квартиру
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 19 июля 2017 г.
В Афуле и Беэр-Яакове построят 8.700 единиц жилья
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 17 июля 2017 г.
"Амидар" приобретет 1.000 квартир в фонд социального жилья
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 14 июля 2017 г.
В Ор-Иегуде, Ашкелоне и Атлите построят более 4.000 квартир по льготным ценам







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 13 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017