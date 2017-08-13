228 зарплат за квартиру: Израиль на 75-м месте в мире по дороговизне жилья

Австралийская компания Assured Removalists опубликовала рейтинг дороговизны жилья, основанный на соотношении средней зарплаты нетто к стоимость среднестатистического жилья.

Израиль занял в рейтинге 75-ю строку из 115 стран. Чтобы купить жилье, израильтянину нужно 19 лет каждый месяц откладывать одну среднюю зарплату нетто (в общей сложности – 228 зарплат).

Легче всего купить жилье в Суринаме, где на среднюю квартиру можно накопить, отложив всего 22 с половиной месячные зарплаты (1,87 года).

Далее идут Саудовская Аравия, где на квартиру нужно работать 3 года, Оман и Багамские острова (по 3,4 года), США (4,2 года), Гондурас (4,7), Бруней (4,8), Ямайка (5), Кувейт (5,6) и Катар (7,5).

Практически невозможно накопить на квартиру в таких странах, как Таджикистан и Венесуэла, где для ее покупки необходимо откладывать зарплату в течение 33 лет. В Эль-Сальвадоре на это уйдут 36 лет, в Китае и Вьетнаме – 41 год, в Бутане и на Мальдивских островах – 51 год.

Среднестатистический житель Соломоновых островов, Барбадоса и Папуа-Новой Гвинеи не имеет никаких шансов накопить на собственное жилье. В этих странах, чтобы купить квартиру, требуется откладывать зарплату в течение 106, 134 и 182 лет соответственно.





