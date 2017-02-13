13 февраля 2017 г.
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Недвижимость

Банк Израиля: данные ЦСБ по новому строительству стабильно завышены

время публикации: 08:05 | последнее обновление: 08:16 блог версия для печати фото
Банк Израиля: данные ЦСБ по новому строительству стабильно завышены
Банк Израиля: данные ЦСБ по новому строительству стабильно завышены
Банк Израиля: данные ЦСБ по новому строительству стабильно завышены

Банк Израиля опубликовал отчет, содержащий беспрецедентную критику в адрес Центрального статистического бюро Израиля – организации, на основании данных которой принимается значительная часть решений на всех уровнях исполнительной и законодательной властей.

Согласно утверждению центробанка, в период с 2004 по 2014 год данные ЦСБ по количеству единиц жилья, строительство которых было начато, были завышены в среднем на 10% и исправлялись до реального уровня только задним числом приблизительно через два года после первой публикации.

Анализ, проведенный сотрудницей исследовательского отдела Банка Израиля Ади Финкельштейн, показал, что особенно заметна данная проблема в Хайфском и Тель-Авивском округах.

Кроме того, в период с 2009 по 2014 года данные ЦСБ о строительстве жилья, инициированном властями, были завышены в среднем на 28%.

Напомним, что 2 февраля этого года руководство ЦСБ объявило о временном прекращении публикации данных о продажах квартир. Решение было принято в связи с обнаружением серьезных ошибок в последних публикациях, вызванных низким качеством информации, предоставляемой министерством строительства и жилищного хозяйства.

Отметим, что в конце прошлого года министерства финансов и строительства запретили публикацию данных главного оценщика недвижимости, а еще до того была прекращена публикация данных самого минстроя. Таким образом, ЦСБ остается единственной официальной структурой, публикующей информацию о ситуации на рынке недвижимости.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 6 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 16 октября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 29 сентября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 9 августа 2016 г.
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