В Беэр-Яакове появится новый район на 868 квартир

Национальная комиссия по приоритетным стройпроектам предварительно утвердила строительство в Беэр-Яакове нового жилого района.

Как сообщает газета "Глобс", инициатором проекта выступило Управление земельных ресурсов.

Строительство запланировано в западной части города, между районом Герцль и шоссе номер 4313, отделяющим Беэр-Яаков от Ришон ле-Циона. В рамках проекта будут построены 868 квартир в зданиях высотой от 8 до 25 этажей.

На нынешнем этапе проект представляется общественности для ознакомления. После обсуждения возражений против проекта, если таковые поступят, и, в случае надобности, внесения в него некоторых изменений, он должен быть утвержден окончательно.

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