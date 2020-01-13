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NEWSru.co.il :: Недвижимость13 января 2020 г., 08:59

Правительство Израиля утвердило единый градостроительный план ТАМА-1

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Правительство Израиля утвердило единый градостроительный план ТАМА-1

Жилищный кабинет правительства Израиля утвердил в воскресенье, 12 января, единый градостроительный план ТАМА-1, объединяющий несколько сотен разнообразных градостроительных планов.

Национальный совет по планированию и застройке утвердил план еще в июне 2019 года, однако попытка утвердить его в правительстве до сих пор блокировалась министрами Бецалелем Смотричем и Ури Ариэлем, требовавшими, чтобы ТАМА-1 включал в себя территорию Иудеи и Самарии.

В последний момент утверждение плана попытались сорвать представители партии ШАС, утверждавшие, что такое решение не может быть принято переходным правительством (ШАС рассчитывает в следующем правительстве вернуть управление планирования в ведение МВД), однако эта претензия была отклонена, поскольку юридический советник правительства уже признал законность такого шага.

Генеральный план, получивший название ТАМА-1, объединяет в себе более 300 различных планов зонирования, впервые обеспечивая органам планирования единую картину национальных инфраструктур и незастроенных территорий в стране (в первую очередь – заповедников, лесов и национальных парков). В частности, речь идет о планировании транспортной инфраструктуры, водной инфраструктуры, добычи полезных ископаемых, газовой инфраструктуры, утилизации мусора и т.д.

Подготовка плана, готовившегося в сотрудничестве со всеми причастными министерствами, заняла 7 лет.



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