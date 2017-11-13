Как выгодно купить недвижимость в Болгарии. Три семинара: Хайфа, Тель-Авив и Ашдод

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Во второй половине ноября в трех городах Израиля состоятся семинары для тех, кто интересуется покупкой недвижимости в Болгарии. 17 ноября в Хайфе, 21 ноября в Тель-Авиве и 24 ноября в Ашдоде.

Все предыдущие семинары проходили исключительно в Тель-Авиве. Это было удобно не для всех. Люди постоянно интересовались, будут ли семинары в других городах. Поэтому в это раз организаторы расширили географию так, что было удобно не только жителям центра страны, но и севера и юга.

Семинар проводят представители болгарских компаний-застройщиков и эксперты по недвижимости, специально приезжающие в Израиль. Они на примерах расскажут, как правильно выбрать недвижимость в Болгарии и избежать ошибок при покупке. Познакомят с проектами, имеющими полную юридическую гарантию и поддержку.

Вы узнаете:

Почему иностранцы и в том числе граждане Израиля активно покупают недвижимость в Болгарии.

Какие виды недвижимости стоит покупать, а какие нет.

Почему покупка недвижимости напрямую у компании застройщика более выгодна и надежна, чем через посредника.

Как происходит процесс покупки.

Каковы затраты на содержание недвижимости в Болгарии.

Как оформить ВНЖ, ПМЖ и гражданство в Болгарии.

Как перевести пенсию в Болгарию.

Сколько стоит жизнь в Болгарии.

Расписание семинаров:

Хайфа - 17 ноября. Начало в 11:00. "Haneviim Tower", 1-й этаж. Адрес: 2, Khuri Street.

Тель-Авив - 21 ноября. Начало в 18:00. "Leonardo Art Hotel". Адрес: 167, 167, Hayarkon Street.

Ашдод - 24 ноября. Начало в 11:00. "Amber Club". Адрес: 24, Nordau Street.

Вход на семинар бесплатный, но количество мест ограничено, поэтому организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться.

Записаться на семинар можно по телефону 054-4757126 или по ссылке.

Если у вас не получиться посетить семинар или, или наоборот, захотите задать свои вопросы в более приватной обстановке, то вы можете записаться на индивидуальную консультацию. Консультация бесплатна, важно согласовать время.