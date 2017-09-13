ЦСБ: в Израиле сократился объем нового жилищного строительства

Согласно данным Центрального статистического бюро, во втором квартале 2017 года в различных районах Израиля стартовало строительство 10.029 единиц жилья.

По сравнению с предшествующим кварталом, объем нового жилищного строительства в апреле-июне снизился примерно на 24%, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года – примерно на столько же, сообщает газета "Глобс".

Вместе с тем, следует отметить, что нынешние данные ЦСБ не являются окончательными и в дальнейшем могут быть уточнены.

Как отмечает ЦСБ, по состоянию на конец второго квартала на различных стадиях строительства находились 113.179 квартир.

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