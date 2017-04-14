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Недвижимость

Изменение цен на квартиры в 36 городах Израиля. Индекс Yad2

время публикации: 19:17 | последнее обновление: 19:25 блог версия для печати фото
Изменение цен на квартиры в 36 городах Израиля. Индекс Yad2

Газета The Marker опубликовала данные об изменении цен на израильском вторичном рынке жилой недвижимости в марте 2017 года по сравнению с февралем. Они основаны на запрашиваемых ценах на квартиры в объявлениях на сайте Yad2.co.il.

Согласно составляемому The Marker и Yad2 индексу, в минувшем месяце в 21 из 36 входящих в него городов жилье подорожало, в 14 – подешевело.

Наиболее резкий рост цен зафиксирован в Рамат а-Шароне, Кармиэле и Нетивоте, а снижение – в Гиватаиме, Тверии и Лоде.

Изменение цен на жилье в различных городах Израиля в марте 2017 года

Рамат а-Шарон (6,1%)
Кармиэль (5,8%)
Нетивот (3,9%)
Герцлия (2,6%)
Хайфа (2,1%)
Сдерот (2,0%)
Рамле (1,9%)
Ришон ле-Цион (1,7%)
Хадера (1,7%)
Акко (1,7%)
Реховот (1,6%)
Рамат-Ган (1,5%)
Петах-Тиква (1,1%)
Иерусалим (0,9%)
Ашкелон (0,9%)
Од а-Шарон (0,9%)
Ашдод (0,8%)
Нетания (0,7%)
Холон (0,7%)
Ор-Йегуда (0,6%)
Раанана (0,4%)
Беэр-Шева (0,0%)
Кфар-Саба (-0,1%)
Рош а-Аин (-0,1%)
Кирьят-Ата (-0,1%)
Тель-Авив (-0,2%)
Модиин (-0,3%)
Нес-Циона (-0,6%)
Нагария (-0,6%)
Кирьят-Бялик (-0,8%)
Кирьят-Моцкин (-1,0%)
Афула (-1,1%)
Бат-Ям (-1,2%)
Лод (-1,8%)
Тверия (-2,3%)
Гиватаим (-5,1%)

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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