Изменение цен на квартиры в 36 городах Израиля. Индекс Yad2

Газета The Marker опубликовала данные об изменении цен на израильском вторичном рынке жилой недвижимости в марте 2017 года по сравнению с февралем. Они основаны на запрашиваемых ценах на квартиры в объявлениях на сайте Yad2.co.il.

Согласно составляемому The Marker и Yad2 индексу, в минувшем месяце в 21 из 36 входящих в него городов жилье подорожало, в 14 – подешевело.

Наиболее резкий рост цен зафиксирован в Рамат а-Шароне, Кармиэле и Нетивоте, а снижение – в Гиватаиме, Тверии и Лоде.

Изменение цен на жилье в различных городах Израиля в марте 2017 года

Рамат а-Шарон (6,1%)

Кармиэль (5,8%)

Нетивот (3,9%)

Герцлия (2,6%)

Хайфа (2,1%)

Сдерот (2,0%)

Рамле (1,9%)

Ришон ле-Цион (1,7%)

Хадера (1,7%)

Акко (1,7%)

Реховот (1,6%)

Рамат-Ган (1,5%)

Петах-Тиква (1,1%)

Иерусалим (0,9%)

Ашкелон (0,9%)

Од а-Шарон (0,9%)

Ашдод (0,8%)

Нетания (0,7%)

Холон (0,7%)

Ор-Йегуда (0,6%)

Раанана (0,4%)

Беэр-Шева (0,0%)

Кфар-Саба (-0,1%)

Рош а-Аин (-0,1%)

Кирьят-Ата (-0,1%)

Тель-Авив (-0,2%)

Модиин (-0,3%)

Нес-Циона (-0,6%)

Нагария (-0,6%)

Кирьят-Бялик (-0,8%)

Кирьят-Моцкин (-1,0%)

Афула (-1,1%)

Бат-Ям (-1,2%)

Лод (-1,8%)

Тверия (-2,3%)

Гиватаим (-5,1%)

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