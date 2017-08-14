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Недвижимость

Главный экономист минфина рапортует о снижении активности на рынке жилья

время публикации: 15:36 | последнее обновление: 15:43 блог версия для печати фото
Главный экономист минфина рапортует о снижении активности на рынке жилья

Согласно данным отчета, опубликованного главным экономистом министерства финансов, в июне 2017 года в Израиле были проданы 9,2 тысячи квартир, что на 10% больше, чем в мае, однако на 10% ниже показателя июня прошлого года.

Если исключить продажи в рамках льготной программы минфина "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен"), снижение составляет 15% в сравнении с июнем прошлого года.

Второй квартал 2017 года характеризовался наиболее низкой активностью на рынке недвижимости с периода программы "нулевого НДС", отмечает пресс-служба минфина.

На первичном рынке в июне были приобретены 2,5 тысячи квартир, 700 из них – в рамках программы "Мехир ле-Миштакен". Как подчеркивается в отчете, это наивысший месячный уровень продаж в рамках программы с момента ее запуска.

В сравнении с июнем прошлого года, количество сделок купли-продажи новых квартир снизилось на 20%. Если же из общего показателя исключить сделки по программе "Цена для новосела", снижение составит 30%. В сравнении с маем текущего года продажи новых квартир выросли на 3%.

Помимо снижения активности на первичном рынке жилья, продолжается снижение средней стоимости новых квартир. Это связано с увеличением доли квартир по льготным ценам.

Согласно данным отчета, доля квартир, приобретенных инвесторами, составила в июне текущего года 17%, что примерно соответствует аналогичному показателю за предыдущие месяцы и на 4% меньше, чем в июне прошлого года.

В отчете приводится также сравнение ситуации с инвесторами на рынке недвижимости в соответствии с изменениями налогового законодательства. Так, в течение 12 месяцев, предшествовавших повышению налога на покупку квартир, вступившего в силу в июне 2015 года, доля квартир, приобретаемых в инвестиционных целях, составляла 28% от общего числа проданных квартир. С августа 2015 года по июль 2016-го этот показатель снизился до 21%.

Закон о налогообложении третьей квартиры был внесен в закон о регуляции народного хозяйства в августе 2016 года. В период с августа 2016 года по июнь 2017 года доля инвесторов, в среднем, составляла 18%.

При этом в июне инвесторами были проданы 2,2 тысячи квартир, что на 18% больше, чем в мае текущего года и на 6% меньше, чем в июне годом ранее.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 9 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 6 августа 2017 г.
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