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Недвижимость

В Ор-Иегуде, Ашкелоне и Атлите построят более 4.000 квартир по льготным ценам

время публикации: 02:01 | последнее обновление: 02:01 блог версия для печати фото
В Ор-Иегуде, Ашкелоне и Атлите построят более 4.000 квартир по льготным ценам

В рамках программы "Цена для Новосела" ("Мехир ле-Миштакен"), продвигаемой министром финансов Моше Кахлоном и министром строительства Йоавом Галантом, проданы застройщикам земельные участки под строительство свыше 4.000 единиц жилья в Ор-Иегуде, Ашкелоне и Атлите.

Согласно сообщению пресс-службы минфина, в Ор-Иегуде, в районе Пардес ба-Хисахон, будут построены 1.140 квартир, которые участники программы смогут приобрести по ценам, на 20% ниже рыночных. Начальная цена квартир площадью 85 кв.м. составит 1.160.839 шекелей, квартиры площадью 100 кв.м будут стоить от 1.346.079 шекелей, а квартиры площадью 110 кв.м. – от 1.593.066 шекелей.

Район Пардес ба-Хисахон располагается на площади 399 дунамов и включает в себя 2.445 единиц жилья. Помимо жилых домов, в новом районе будут построены торговые здания и офисы, образовательные учреждения, разбиты скверы. Проект предусматривает много парковочных мест, прокладывание дорог и тротуаров для пешеходов, а также велосипедных дорожек.

В районе Ир а-Яин в Ашкелоне продана земля под строительство 2.910 единиц жилья. Цена квартир для участников программы "Мехир ле-Миштакен" будет на 22% ниже рыночной. Начальная цена квартир площадью 85 кв.м. составит 808.950 шекелей, квартир площадью 100 кв.м. – 936.679 шекелей, а квартир площадью 110 кв.м. – 1.106.984 шекеля.

Помимо жилья, проект предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, в частности, строительство дороги к промышленной зоне и морю. В новом районе будет разбит большой парк.

В Атлите планируется строительство 60 единиц жилья. Стоимость квартир будет на 12% ниже рыночной. Квартиры площадью 120 кв.м. будут предлагаться по цене 1.251.528 шекелей, квартиры площадью 130 кв.м. – за 1.347.211 шекелей, квартиры площадью 140 кв.м. – за 1.442.894 шекеля.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 19 июня 2017 г.
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