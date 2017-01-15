15 января 2017 г.
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Недвижимость

Перенесено голосование по плану решения жилищной проблемы бедуинов

время публикации: 16:20 | последнее обновление: 16:20 блог версия для печати фото
Министр строительства и жилищной политики Йоав Галант ("Кулану")

В воскресенье, 15 января, по просьбе министра строительства и жилищной политики Йоава Галанта ("Кулану") было перенесено на две недели голосование по пятилетнему плану решения жилищной проблемы в бедуинском секторе, предложенному министром сельского хозяйства Израиля Ури Ариэлем ("Байт Иегуди").

Ранее Мейрав Арлозоров писала в газете The Marker, что программа спонсируется минфином на три миллиарда шекелей за пять лет и примерно десять миллиардов из бюджета Земельного управления Израиля.

Согласно проекту, в ближайшие пять лет в бедуинском секторе должны быть построены не менее 25 тысяч единиц жилья. Жилье будет построено на государственных землях, и бедуины смогут приобрести его по субсидированным ценам. Речь идет о числе единиц жилья, которое в 12 раз превышает число строящихся сегодня на законном основании квартир. Впоследствии запланировано расширение проекта, а всего бедуинский сектор получит разрешение на строительство 125.000 единиц жилья.

В первые годы реализации проекта, жилье будет строиться в А-Саиде, Сегев Шалом, Умм Батин, Лакие, Тель-Шеве, Бир а-Даж, Хуре, Араре и Тарабине.

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