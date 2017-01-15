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Недвижимость

Министерство финансов: в Израиле снизились продажи жилья

время публикации: 19:18 | последнее обновление: 19:20 блог версия для печати фото
Министерство финансов: в Израиле снизились продажи жилья

По данным министерства финансов, в ноябре 2016 года в Израиле были проданы примерно 8,9 тысячи квартир, что на 10% меньше, чем годом ранее.

Речь идет о продажах как на первичном, так и на вторичном рынках.

Молодые семьи приобрели около 3,9 тысячи квартир – на 6% меньше, чем в ноябре 2015 года.

Ранее Центральное статистическое бюро опубликовало данные, согласно которым в ноябре на израильском первичном рынке были проданы 2.123 квартиры. Это на 8% меньше, чем в ноябре 2015 года, и на 9% ниже среднего месячного уровня продаж в январе-сентябре 2016 года.

В общей сложности, за 11 месяцев минувшего года компании-застройщики продали 27.130 квартир – на 7% ниже показателя аналогичного периода 2015 года.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 5 января 2017 г.
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