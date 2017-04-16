Семинар в Тель-Авиве: как выгодно купить недвижимость в Болгарии

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Глобальный мир меняет представления о многих вещах. Уже никого не удивляет покупка квартиры или дома в другой стране. Одни выгодно инвестируют деньги, другие хотят иметь второй дом для отдыха, а кого-то об этом заставляет задуматься отсутствие перспективы купить жилье в своей стране.

Конечно, каждая страна имеет свои особенности. Если попросить людей, побывавших в Болгарии, охарактеризовать эту страну в нескольких словах, то чаще всего вы услышите, что Болгария - это недорогая, комфортная и безопасная страна. И идеальный вариант по соотношению цена - качество.

Конечно, Болгария - это не Западная Европа, но и Западная Европа - это не Болгария. В Болгарии вас не покидает ощущение безопасности, которого, увы, лишены гости и жители многих европейских стран, переполненных беженцами.

Климат в Болгарии уникален. Мягкая зима и солнечное лето делают эту страну привлекательным местом для отдыха и постоянного проживания. Морское побережье, санатории, горнолыжный туризм, пасторальный отдых в сельской местности – каждый может выбрать на свой вкус.

Болгария предоставляет идеальные условия для жизни. Хорошая экология, качественные продукты питания, европейские стандарты, достойная медицина, низкий уровень преступности и спокойная политическая ситуация - все это делает Болгарию привлекательным местом для постоянного проживания.

Жителей Болгарии отличает открытость, дружелюбие и радушие. Возможно, Болгария не столь изысканна, как классическая Европа, но это с лихвой компенсируется особым гостеприимством и сердечностью. Кроме того, болгарский язык близок к русскому, что позволяет легко общаться с жителями страны, многие из которых понимают и говорят по-русски.

Стоимость проживания - еще один важный аргумент в пользу Болгарии. На сегодняшний день Болгария самая недорогая из цивилизованных стран. А простой механизм получения вида на жительство делает её еще привлекательнее.

21 апреля, в пятницу, в 11 часов утра в Тель-Авиве в отеле Deborah состоится семинар, который организуют болгарские компании-застройщики. Вы узнаете, как выгодно купить недвижимость в Болгарии, минуя посредников, сможете задать свои вопросы и получить исчерпывающие ответы. Вход на семинар бесплатный, но количество мест ограничено, поэтому организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться.

Записаться на семинар можно по телефону 054-4757126 или по ссылке.

Участники семинара получат особые ценовые предложения из-за отсутствия звена посредников. Среди тех, кто придет на семинар, будет разыгран приз "7-дневный отдых в Болгарии".