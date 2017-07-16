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Недвижимость

На севере Бней-Брака будут построены 1.900 единиц жилья

время публикации: 04:19 | последнее обновление: 04:21 блог версия для печати фото
На севере Бней-Брака будут построены 1.900 единиц жилья

Национальная комиссия по приоритетным стройпроектам (ВАТМАЛ) предварительно утвердила проект, в рамках которого в Бней-Браке будут построены 1.900 единиц жилья.

Инициатором проекта выступило Управление земельных ресурсов совместно с муниципалитетом города, пишет газета "Глобс".

Строительство запланировано в северной части Бней-Брака, к западу от трассы номер 4. Помимо жилья, в новом квартале расположатся офисные и торговые площади.

Средняя площадь квартир в проекте составит 90 квадратных метров. При этом 20% квартир будут небольшими, что сделает их более доступными для молодых семей.

На нынешнем этапе проект представляется общественности для ознакомления. После обсуждения возражений против проекта, если таковые поступят, и, в случае надобности, внесения в него некоторых изменений, он должен быть утвержден окончательно.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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