На севере Бней-Брака будут построены 1.900 единиц жилья

Национальная комиссия по приоритетным стройпроектам (ВАТМАЛ) предварительно утвердила проект, в рамках которого в Бней-Браке будут построены 1.900 единиц жилья.

Инициатором проекта выступило Управление земельных ресурсов совместно с муниципалитетом города, пишет газета "Глобс".

Строительство запланировано в северной части Бней-Брака, к западу от трассы номер 4. Помимо жилья, в новом квартале расположатся офисные и торговые площади.

Средняя площадь квартир в проекте составит 90 квадратных метров. При этом 20% квартир будут небольшими, что сделает их более доступными для молодых семей.

На нынешнем этапе проект представляется общественности для ознакомления. После обсуждения возражений против проекта, если таковые поступят, и, в случае надобности, внесения в него некоторых изменений, он должен быть утвержден окончательно.

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