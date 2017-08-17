Названы лучшие и худшие города мира для проживания. В последнюю десятку попал Киев

Аналитическая компания Economist Intelligence Unit, базирующая в Лондоне и издающая журнал The Economist, опубликовала ежегодный рейтинг лучших и худших городов для проживания.
Рейтинг составлен по результатам исследования условий жизни в 140 крупнейших городах мира по таким параметрам, как стабильность (учитывались уровень преступности, угроза террора, военных и гражданских конфликтов), здравоохранение, инфраструктура, образование, культура и развлечения, пишет NEWSru.com.
Десятка лидеров, набравших наибольшее количество баллов по вышеназванным показателям, выглядит следующим образом:
1. Мельбурн (Австралия) – 97,5
2. Вена (Австрия) – 97,4
3. Ванкувер (Канада) – 97,3
4. Торонто (Канада) – 97,2
5. Калгари (Канада) – 96,6
6. Аделаида (Австралия) – 96,6
7. Перт (Австралия) – 95,9
8. Окленд (Новая Зеландия) – 95,7
9. Хельсинки (Финляндия) – 95,6
10. Гамбург (Германия) – 95
Последние десять мест в рейтинге заняли:
131. Киев (Украина) – 48,7
132. Дуала (Камерун) – 44
133. Хараре (Зимбабве) - 42,6
134. Карачи (Пакистан) – 40,9
135. Алжир (Алжир) – 40,9
136. Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея) – 39,6
137. Дакка (Бангладеш) – 38,7
138. Триполи (Ливия) – 36,6
139. Лагос (Нигерия) – 36
140. Дамаск (Сирия) – 30,2