Названы лучшие и худшие города мира для проживания. В последнюю десятку попал Киев

Аналитическая компания Economist Intelligence Unit, базирующая в Лондоне и издающая журнал The Economist, опубликовала ежегодный рейтинг лучших и худших городов для проживания.

Рейтинг составлен по результатам исследования условий жизни в 140 крупнейших городах мира по таким параметрам, как стабильность (учитывались уровень преступности, угроза террора, военных и гражданских конфликтов), здравоохранение, инфраструктура, образование, культура и развлечения, пишет NEWSru.com.

Десятка лидеров, набравших наибольшее количество баллов по вышеназванным показателям, выглядит следующим образом:

1. Мельбурн (Австралия) – 97,5

2. Вена (Австрия) – 97,4

3. Ванкувер (Канада) – 97,3

4. Торонто (Канада) – 97,2

5. Калгари (Канада) – 96,6

6. Аделаида (Австралия) – 96,6

7. Перт (Австралия) – 95,9

8. Окленд (Новая Зеландия) – 95,7

9. Хельсинки (Финляндия) – 95,6

10. Гамбург (Германия) – 95

Последние десять мест в рейтинге заняли:

131. Киев (Украина) – 48,7

132. Дуала (Камерун) – 44

133. Хараре (Зимбабве) - 42,6

134. Карачи (Пакистан) – 40,9

135. Алжир (Алжир) – 40,9

136. Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея) – 39,6

137. Дакка (Бангладеш) – 38,7

138. Триполи (Ливия) – 36,6

139. Лагос (Нигерия) – 36

140. Дамаск (Сирия) – 30,2