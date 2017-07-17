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Недвижимость

"Амидар" приобретет 1.000 квартир в фонд социального жилья

время публикации: 16:04 | последнее обновление: 16:04 блог версия для печати фото
"Амидар" приобретет 1.000 квартир в фонд социального жилья

Социально-экономический кабинет министров утвердил в понедельник, 17 июля, предложение министра финансов Моше Кахлона о приобретении 1.000 единиц жилья для пополнения фонда социального жилья и предоставления очередникам.

Для этих целей компания "Амидар" привлечет в банках и других финансовых учреждениях миллиард шекелей посредством облигаций, и возврат займа будет внесен в государственный бюджет на десять лет вперед. "Нынешнее правительство не уклоняется от ответственности перед ожидающими социального жилья", - подчеркнул Моше Кахлон. Он также напомнил, что "Амидар" - компания, стопроцентно принадлежащая государству, и в силу ее сферы занятости и объемов работы она идеально подходит для выполнения этой важной задачи.

Пресс-служба министерства финансов поясняет, что речь идет о дополнительной схеме приобретения квартир для ожидающих социального жилья, вслед за договоренностью о выделении на эти цели 5% квартир, строящихся на государственной земле в рамках проекта "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен").

С начала 2015 года на приобретение соцжилья государством был выделен миллиард шекелей, еще 350 миллионов были выделены на ремонт и эксплуатацию соцжилья. Кроме того, в рамках соглашения между министерством финансов, министерством строительства и Еврейским агентством "Сохнут" будут построены 2.650 малометражных квартир для ожидающих соцжилья, стоимость проекта составляет 530 миллионов шекелей.

Компания "Амидар" в течение года вела подготовку к процессу привлечения средств, который начнется в течение ближайших недель после завершения всех необходимых утверждений со стороны правительства. "Амидар" - крупнейшая в Израиле компания, занимающаяся распределением и эксплуатацией социального жилья, в ее ведении находятся около 40.000 квартир. Она также перечисляет льготникам помощь на съем жилья от министерства строительства и ведет другие проекты на сотни миллионов шекелей в год. Таким образом, с учетом объема и спектра деятельности "Амидара", эта компания сможет обеспечить соблюдение всех необходимых условий для приобретения квартир в жилой фонд, таких как прозрачность процесса, повышенные требования к отчетности, расширенные механизмы контроля и тому подобное.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 9 февраля 2016 г.
Кому положено увеличение пособия на аренду жилья. Разъяснения министерства абсорбции
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