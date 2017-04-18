ЦСБ: в январе 2017 года аренда жилья в Израиле подорожала в 11 раз больше покупки

Согласно данным Центрального статистического бюро, в январе 2017 года цены на жилье в Израиле выросли на 0,1% по сравнению с декабрем минувшего года.

При этом аренда жилья, по данным ЦСБ, в январе подорожала на 1,1%, то есть в 11 раз больше, чем покупка, сообщает газета The Marker.

Напомним, что в конце марта Банк Израиля опубликовал отчет, согласно которому в 2016 году цены на местном рынке жилья выросли на 6,3%.

При этом стоимость аренды жилья в минувшем году выросла лишь на 1,4%, что стало самым низким показателем за последнее десятилетие, отмечалось в отчете.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле