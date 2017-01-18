Налоговое управление Израиля изменило ступени налога на покупку недвижимости

Налоговое управление Израиля опубликовало новые, проиндексированные, ступени налога на покупку недвижимости, действительные на 2017 год.

От уплаты налога освобождается единственная квартира стоимостью до 1.623.320 шекелей, что на 23 тысячи больше, чем в 2016 году.

Налог в размере 3,5% будет взиматься за каждый шекель сверх 1.623.320 шекелей и до 1.925.460 шекелей, налог в размере 5% - за каждый шекель сверх 1.925.460 шекелей и до 4.967.445 шекелей, налог в размере 8% - за каждый шекель сверх этой суммы и до 16.558.150 шекелей. За каждый шекель сверх этой суммы будет взиматься налог в размере 10%.